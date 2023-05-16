США пообещали десять миллионов долларов за информацию о российском хакере

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Госдеп США объявил награду в десять миллионов долларов за информацию о российском хакере Матвееве

США пообещали десять миллионов долларов за информацию о российском хакере

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Жителя Калининграда обвиняют в киберпреступлениях против правоохранительных органов, частных компаний и критической инфраструктуры.

Награду в десять миллионов долларов пообещал Госдеп за информацию о местонахождении гражданина России Михаила Матвеева, подозреваемого в США в кибервымогательствах. Предполагаемому хакеру предъявлены официальные обвинения, в отношении него введены санкции американского минфина.

В документе Госдепа говорится, что Матвеев якобы участвовал в киберпреступлениях против «правоохранительных органов США, частных компаний и критической инфраструктуры по всему миру».

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Известно, что Матвеев родился в 1992 году, прописан в Калининграде и действует под псевдонимами BORISELCIN и WAZAWAKA.

В декабре прошлого года российская хакерская группировка Killnet смогла взломать базу данных крупного американского поставщика программного обеспечения для тюрем США. В руках хакеров оказались данные всех заключенных, а также переписка и телефонные разговоры тюремных служащих. Также Killnet получила доступ к системам мониторинга и отслеживания заключенных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданину России Владимиру Дунаеву, экстрадированному из Республики Корея в США по обвинению в киберпреступлениях, грозит до 60 лет тюрьмы.

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