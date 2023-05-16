«Дискриминация какая-то»: Птаха о введении уголовной ответственности за песни о наркотиках

Артист считает, что исполнители все равно будут находить пути обхода.

Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) назвал дискриминацией постоянные нападки на рэп-исполнителей. Так он прокомментировал заявление замглавы МВД РФ Игоря Зубова о введении уголовной ответственности для рэперов за песни о наркотиках. Он напомнил, что в свое время президент РФ Владимир Путин заступился за исполнителей.

«Владимир Владимирович как-то сказал, что, конечно, плохо, что поют, но рэперов нужно оставить в покое», — цитирует его Газета.ру.

Артист считает, что соответствующий законопроект — перебор. По его мнению, в песнях необходимо разделять контекст упоминания наркотиков.

«Есть контекст, когда люди пропагандируют наркотики и их употребление. И когда они рассказывают о ситуации, в которой фигурирует то или иное наркотическое вещество», — сказал артист.

По мнению Птахи, музыканты все равно найдут, как обойти закон.

«Все, что запрещено, притягивает молодежь. Значит, больше слушателей и больше денег для рэперов. Соответственно, больше песен про наркотики. Если искоренить наркотики на улицах, то не будет песен о наркотиках. ‹...› Постоянные нападки на рэп — это уже дискриминация какая-то», — заключил артист.

Если закон будет принят, то он вступит в силу в 2024 году. Согласно новым правилам, будет введено наказание за пропаганду наркотиков в музыке, фильмах и социальных сетях. При этом уголовная ответственность будет наступать не сразу, а только если исполнители более двух раз будут привлечены к административной ответственности за подобные нарушения.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Птаха объяснил скандальное видео с «обстрелом» в ДНР.