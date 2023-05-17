Джеймс Бонд навсегда: актеру Пирсу Броснану исполнилось 70 лет

В послужном списке артиста несколько десятков фильмов. Чем больше всего он запомнился российскому зрителю?

Легендарный ирландский киноактер Пирс Броснан отметил 70-й день рождения. Настоящей звездой мирового кино его, конечно же, сделала роль Бонда.

Броснан известен еще и как самый дорогой агент «007» в истории кинофраншизы: по гонорарам за четыре фильма он обошел даже Шона Коннери и Дэниела Крейга. Российскому зрителю еще запомнился его зрелищный проезд на танке по историческому центру Петербурга — в ленте «Золотой глаз».