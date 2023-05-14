«Поили, грели, держали голову»: Прилепин рассказал о первых часах после покушения

После подрыва автомобиля писатель чудом остался жив. Помогли ему в этом, в том числе, неравнодушные люди, оказавшиеся рядом в момент теракта.

Переживший покушение Захар Прилепин впервые поделился подробностями первых часов после происшествия. В интервью ИА «Время Н» российский писатель рассказал о страшных и волнительных мгновениях, пережить которые ему помогли неравнодушные люди.

«Дядя Саша и дядя Давлат, соседи, довытащили меня из практически распавшейся от взрыва машины, поили, грели, да так и держали меня за руки за голову, пока искали обезболивающее», — поделился Прилепин.

В результате взрыва писатель получил открытые и закрытые переломы, ушибы, внутренние травмы. Обо всех ранениях нигде не сообщается, чтобы «врагов лишний раз не радовать».

«Там, у машины, я боялся вырубиться, пока всем, кому надо, не позвоню. Соседи чудом нашли мой телефон в салоне. Я набрал кого смог», — признался Прилепин.

Его соратника и друга Александра Шубина, ехавшего в автомобиле, из-за взрыва зажало так, что спасатели смогли вытащить его тело только спустя два дня.

Захар Прилепин поблагодарил неравнодушных людей, которые снимали произошедшее на камеру и облегчили работу следствию, а также губернатора Нижегородской области, который лично участвовал в «спасательной операции». Вертолет за Прилепиным по поручению губернатора прислали за 16 минут, а уже через полчаса опытнейшие медики делали пострадавшему операцию.

«А участковые! Опера? Через четыре часа они уже задержали убийцу, а к вечеру у них было столько информации, что даже киевские лжецы замолчали. Я не уполномочен о многом говорить, но даже то, что я знаю — поразительно», — признался писатель.

В результате трагедии, произошедшей 6 мая, Захар Прилепин получил ранения. На дороге, по которой Прилепин ехал вместе с другом и соратником Александром Шубиным, была заложена взрывчатка. Водитель погиб на месте, а писателя госпитализировали в областную больницу.

По горячим следам задержали уроженца Украины, недавно получившего российское гражданство. Ранее подозреваемый был завербован украинской разведкой, где и получил задание по ликвидации Захара Прилепина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прилепин готов вернуться в зону СВО после восстановления.