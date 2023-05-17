Перепугали всю Америку: перевернутый флаг США случайно повесили над Капитолием

Эфирная новость 228

Перевернутый флаг США случайно повесили над Капитолием

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Михалев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Так допускается вывешивать символ страны только в случае возникновения опасной ситуации или сигнала бедствия.

Этой ночью всю Америку не на шутку встревожил… их государственный знак! Жители заметили, что национальный флаг, висящий над Капитолием, перевернут. Позже выяснилось, что это была ошибка рабочих, и вскоре они исправили ситуацию.

Согласно кодексу флага США, вывешивание полотнища в перевернутом виде допускается только в качестве сигнала бедствия.

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
79.98
0.88 87.16
1.07
Собой владеть — все одолеть: китайский совет дня на среду, 17 мая

Последние новости

6:13
Больше 500 роз: Джиган не перестает радовать Самойлову после воссоединения
6:00
Несокрушимая САУ «Нона»! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:54
Перепугали всю Америку: перевернутый флаг США случайно повесили над Капитолием
5:41
Финляндия отгородилась от России «садовым забором» за 380 миллионов евро
5:28
Не тому учили: в одной из школ Петербурга раскрыли коррупционную схему
5:16
До десяти лет: в Госдуме предупредили о сроках за инвестиционные советы

Сейчас читают

Евгений Петросян впервые вышел в свет после госпитализации
Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп