Путин: российские бойцы сражаются в ходе СВО с последователями нацизма

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 47

Президент направил поздравительную телеграмму российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения.

Путин: российские бойцы сражаются в ходе СВО с последователями нацизма

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские бойцы сегодня сражаются в ходе специальной военной операции (СВО) с прямыми последователями нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме в честь 26 Ияра — Дня спасения и освобождения.

«Эта дата занимает особое место в еврейском религиозном календаре, служит сбережению памяти о беспримерном подвиге воинов Красной Армии и армий стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, сокрушивших нацизм, спасших еврейский и другие народы от угрозы тотального уничтожения», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что будущие поколения должны хранить историческую правду о Второй мировой войне и понимать, к каким разрушительным последствиям приводит попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии.

Между тем Путин выразил уверенность, что празднование данной даты способствует укреплению духовных, культурных, исторических традиций российских евреев, патриотическому воспитанию молодежи. Также президент направил самые теплые слова ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла, пожелав им успехов, здоровья и благополучия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ, который позволит иностранцам-контрактникам получить российское гражданство в упрощенном прядке.

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
79.98
0.88 87.16
1.07
Собой владеть — все одолеть: китайский совет дня на среду, 17 мая

Последние новости

10:50
Тайное общество: кто призывает Зеленского остановить конфликт на Украине
10:48
«Только я так умею»: Виктория Боня оконфузилась на Каннском кинофестивале
10:42
«Это возмутительно»: Захарова про реакцию ООН на заявления Буданова
10:38
Суд заочно арестовал режиссера Вырыпаева по обвинению в фейках о ВС РФ
10:36
ФСБ задержала 165 подпольных оружейников по всей России
10:33
Страсти кипят: как прошел фиджитал-турнир по футболу в Казани

Сейчас читают

На киберфронте перемены: чем грозит России вступление Украины в киберцентр НАТО
Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники
Детская зарплата: стоит ли платить детям за хорошие оценки и работу по дому
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023