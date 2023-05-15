Путин упростил получение гражданства для заключивших контракты в период СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26

Российское гражданство в упрощенном порядке смогут получить также члены семей контрактников-иностранцев.

Путин упростил получение гражданства для заключивших контракты в период СВО

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация

Глава РФ Владимир Путин подписал указ, который позволит иностранцам-контрактникам получить российское гражданство в упрощенном прядке. Уточняется, что привилегия станет доступной для лиц, которые заключили контракт на прохождение службы в рядах ВС РФ после начала спецоперации на территории Украины. Данные об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте публикации указано, что изменения будут внесены в порядок приема иностранцев, заключивших контракты о прохождении военной службы, а также членов их семей. Таким образом, иностранные граждане, подписавшие контракт на год службы в период проведения СВО, смогут получить документы в упрощенном формате.

Указ вступил в силу в день его подписания.

Прежде получить гражданство в упрощенном порядке могли иностранцы, которые подписали контракт о службе в армии РФ сроком не менее чем на 12 месяцев. Кроме того, иностранцы-контрактники должны были на протяжении полугода принимать участие в боевых действиях на фронте. Если во время пребывания в зоне СВО контрактник был ранен и уволен со службы, в результате чего провел на фронте менее шести месяцев, он не был лишен привилегии на получения гражданства в упрощенном порядке.

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ из запаса.

Тема:
Спецоперация
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