Евросоюз хочет добавить в санкционный список более 100 компаний и физлиц РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Известно о том, что будут введены специальные разрешения для компаний Европы. Что это значит?

Евросоюз хочет добавить в санкционный список более 100 компаний и физлиц РФ

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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Евросоюз в рамках новых мер против России планирует добавить в санкционные списки более 100 компаний и физических лиц. Об этом пишет Euobserver.

Более того, могут быть введены спецразрешения для европейских компаний на финансовые операции, призванные помочь им уйти из России.

В недавнем прогнозе Европейской комиссии на весну 2023-го сообщалось, что Евросоюз избежал рецессии и находится в своей лучшей экономической форме. Однако эксперт Максим Чирков уверен, что сделать это ЕС сможет только при отмене санкций. Причем не только антироссийских, но и антикитайских, антисирийских, антииранских и многих других.

Также недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что экономическое давление на Россию будет продолжено. В том числе это касается ограничения на транзит европейских товаров в РФ через третьи страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как и почему антироссийские санкции приведут Евросоюз к рецессии.

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