В ЛНР осужден боевик ВСУ, стрелявший по жилым домам из противотанковой пушки

На допросе военный признался, что осознавал преступность своих действий, и раскаялся в содеянном.

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 20 годам заключения в колонии строгого режима военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павла Смилко, признанного виновным в убийстве, жестоком обращении с гражданским населением и умышленном повреждении чужого имущества.

«В основу приговора легли многочисленные доказательства: показания потерпевших, свидетелей, самого осужденного, заключения экспертов, протоколы осмотров мест происшествия, проверки показаний на месте и иные документы», — подчеркнула руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Пресс-служба СК РФ; 5-tv.ru

Следствие установило, что с 15 по 19 марта 2022 года Смилко с сослуживцами получил приказ об обстреле жилых домов города Попасная в ЛНР с целью устрашения мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

Зная, что в городе нет воинских подразделений ЛНР и России, Смилко и его сослуживцы обстреляли осколочно-фугасными снарядами из 100-миллиметрового противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» придомовые территории жилых домов по улицам Мира, Гагарина и Киевская.

Как позднее сообщили местные жители, чтобы выжить при обстреле, им пришлось укрыться в подвалах домов. Однако без жертв не обошлось. Одна из женщин утром 20 марта обнаружила возле дома тело своего сына 1990 года рождения, который погиб от многочисленных осколочных ранений в результате артиллерийского обстрела украинских боевиков.

Смилко на допросе признался, что осознавал преступность своих действий, когда обстреливал из пушки жилые дома в Попасной. Боевик полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Донецкой народной республике осуждены двое военных ВСУ, причастных к убийствам местных жителей.