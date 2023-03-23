В ДНР осуждены двое военных ВСУ, причастных к убийствам местных жителей

В Донецкой народной республике осуждены двое украинских военнослужащих, причастных к убийствам мирного населения. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ, военные подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.

На допросе оба задержанных рассказали, как убили двух человек. Они временно находились в Мариуполе, исполняя обязанности военной службы. На боевом посту подозреваемые открыли огонь по двум мужчинам, заведомо зная, что они не вооружены. По словам преступников, они выстрелили не менее 25 раз.

Суд назначил военнослужащим наказание в виде 25 лет лишения свободы каждому в колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские боевики устроили пыточную камеру в аэропорту Мариуполя.