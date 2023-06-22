Создатель группы «Винтаж» Алексей Романоф раскрыл секрет хита

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 4 893 0

Его песни знают наизусть несколько поколений, а исполняют Лолита, Зара, Митя Фомин, Николай Басков и многие другие популярные артисты.

Фото, видео: Личный архив Алексей Романоф; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Алексей Романоф раскрыл секрет создания хита. Певец и композитор рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко, как написать популярную песню.

«На самом деле одинаковая последовательность нот у разных людей: у кого-то это суперхит, шлягер или просто достойное произведение, а у кого-то нет», — поделился своими наблюдениями Романоф.

По мнению композитора, при создании песни важна энергия самого музыканта, и какой посыл он хочет вложить в произведение. К тому же важно быть честным со своим слушателем.

«Именно поэтому, наверное, у Дунаевского (советский композитор — Прим. ред.) вот так, а у какого-то малоизвестного по-другому», — считает Романоф.

Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская»,  а также с Зарой, Митей Фоминым, Николаем Басковым и многими другими популярными артистами. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Романоф так и не окончил среднюю школу.

+23° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
84.25
0.02 92.00
-0.07
Старый друг лучше новых двух: китайский совет дня на четверг, 22 июня

Последние новости

19:28
«Не знаю, куда жаловаться!» — Тарасова в отчаянии из-за СМИ, которые ее хоронят
19:17
Захарова ответила послу Израиля, назвавшему героями Украины Бандеру и Мельника
19:10
Они споют вам о…: выпускников на «Алых парусах» поздравит не только «Чайф»
18:58
Неопознанные обломки обнаружили в зоне поиска пропавшего батискафа «Титан»
18:57
Проигравшему кандидату в президенты Турции Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы
18:52
Сделал вид, что не заметил: поляки освистали Анджея Дуду в Кракове

Сейчас читают

Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах
«Дело не в кислороде»: таролог предрекла печальную участь пассажирам батискафа «Титан»
Оно отказывает первым: как умирают люди в батискафе и есть ли шанс на реанимацию
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео