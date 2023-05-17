Путин присвоил 50-му самоходному артиллерийскому полку звание «гвардейский»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35

Власти высоко оценили массовый героизм, проявленный военными в боевых действиях по защите Отечества.

Путин присвоил 50-му самоходному артиллерийскому полку звание «гвардейский»

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Глава РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейский» 50-му самоходному артиллерийскому полку. Президент подписал соответствующий указ, он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе отмечается, что наименование было присвоено подразделению за проявленные героизм и отвагу. Правительство РФ оценило стойкость и мужество, которые показал личный состав на поле боя. Полк успешно отстаивал интересы Отечества в вооруженных противостояниях, написано в документе.

Указ вступил в силу в день его подписания. С сегодняшнего дня, 17 мая, полк будет именоваться как «50-й гвардейский самоходный артиллерийский полк».

Прежде Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейская» 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде ордена Кутузова. В документе подчеркивался массовый героизм личного состава, а также мужество, проявленное в сражениях за государственные интересы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минцифры сообщили о запуске реестра военнообязанных к началу осеннего призыва.

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