Путин присвоил 50-му самоходному артиллерийскому полку звание «гвардейский»

Глава РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейский» 50-му самоходному артиллерийскому полку. Президент подписал соответствующий указ, он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе отмечается, что наименование было присвоено подразделению за проявленные героизм и отвагу. Правительство РФ оценило стойкость и мужество, которые показал личный состав на поле боя. Полк успешно отстаивал интересы Отечества в вооруженных противостояниях, написано в документе.

Указ вступил в силу в день его подписания. С сегодняшнего дня, 17 мая, полк будет именоваться как «50-й гвардейский самоходный артиллерийский полк».

Прежде Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейская» 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде ордена Кутузова. В документе подчеркивался массовый героизм личного состава, а также мужество, проявленное в сражениях за государственные интересы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минцифры сообщили о запуске реестра военнообязанных к началу осеннего призыва.