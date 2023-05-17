«Давно утверждено»: почему в ЛДПР отказались менять цвета партийного флага

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Нилов: в ЛДПР не собираются менять партийные цвета из-за схожести с украинским флагом

«Давно утверждено»: почему в ЛДПР отказались менять цвета партийного флага

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Против партии ведется специальная кампания в интернете.

В ЛДПР заявили, что не собираются менять цвета партийного герба из-за обвинений некоторых людей в схожести с украинским флагом. Об этом сообщил журналистам депутат Госдумы Ярослав Нилов.

По его мнению, это вообще абсурдная ситуация, когда кто-то начинает обсуждать использование цветов в одежде или чем-то еще.

«ЛДПР цвета менять свои не будет, у нас гимн, герб, который давно утвержден. Герб находится в уставе», — сказал Нилов.

Также он добавил, что сейчас в интернете разворачивается против ЛДПР специальная кампания, когда призывает граждан писать заявления в правоохранительные органы с тем, чтобы привлекали к ответственности людей, которые используют атрибутику партии и требуют изменения ее цветов.

«Цвета золотой и темно-синий, это те цвета, которые зафиксированы в уставе ЛДПР, созданы еще до того, как появилась еще независимая Украина… ЛДПР в этом году 34 года», — заключил депутат.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Песков прокомментировал случай плетения косичек в цветах украинского флага.

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«Давно утверждено»: почему в ЛДПР отказались менять цвета партийного флага

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