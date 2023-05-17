Захару Прилепину будут делать еще одну операцию

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 358

Состояние здоровья и самочувствие писателя остается стабильным.

Захару Прилепину будут делать еще одну операцию

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина

Состояние Захара Прилепина остается стабильным, сообщила 5-tv.ru пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова.

«Сегодня по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления», — говорится в сообщении.

Также представители писателя добавил, что до операции Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии.

Утром 6 мая в Нижегородской области на писателя было совершено покушение. Публицист остался в живых, но получил многочисленные ранения и травмы. С места происшествия Прилепин был доставлен в нижегородскую областную больницу, где и продолжает лечение. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. По горячим следам был задержан подозреваемы — уроженец Украины, недавно получивший российское гражданство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Захар Прилепин провел первые часы после покушения.

Тема:
Покушение на Захара Прилепина
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Захару Прилепину будут делать еще одну операцию

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