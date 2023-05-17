Источник в Сирии опроверг спасение мужчины через три месяца после землетрясения

Разгул природной стихии унес почти полторы тысячи жизней в стране. Сообщения о чудесных спасениях продолжат приходить по сей день. Возможно ли это?

Источник 5-tv.ru в Сирии опроверг новость о том, что живой мужчина был спасен из-под завалов спустя три месяца после чудовищного землетрясения. По данным собеседника, который смог связаться с родственниками героя истории, он оказался в больнице в истощенном состоянии из-за заболевания.

Ранее издание Akhbar.fouri опубликовало новость о чудесном спасении, и СМИ по всему миру приняли ее за чистую праву. Уточнялось, что «пострадавший» был доставлен в больницу из-под завалов в ужасном состоянии — его кости были буквально обтянуты кожей.

Семья мужчины опровергла данные сообщения. Они объяснили, что тот находится в медицинском учреждении из-за серьезного кожного заболевания, и спасатели не осуществляли его вызволение из-под обломков.

Сильнейшее землетрясение, эпицентр которого находился в Турции, всколыхнуло и Сирию. Непрерывные поиски выживших под завалами велись на протяжении нескольких дней. Спустя более чем неделю оперативных мероприятий правительство сообщило о гибели почти полторы тысячи сирийцев в результате катаклизма.

Ранее 5-tv.ru писал, что говое мощное землетрясение всколыхнуло юго-восток Турции.