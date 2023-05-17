Москва распространила в СБ ООН письмо после заявлений Украины об убийствах россиян

Москва распространила в Совбезе ООН письмо после заявлений разведки Украины о намерениях осуществлять убийства россиян. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, подобные высказывания являются проявлением русофобии и подстрекательством к насилию по национальному признаку.

Прежде руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская структура «достала многих», среди которых были и публичные личности. Так руководитель ГУР отреагировал на вопрос о возможности устранения российского журналиста Владимира Соловьева и известного философа Александра Дугина.

Журналистка Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате взрыва в петербургском кафе 2 апреля 2023-го. Автомобиль писателя Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области 6 мая текущего года. Публицисту удалось выжить. Следствие считает, что организаторами и исполнителями терактов были украинское спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России считают, что реакция официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика на признание Буданова в организации терактов в отношении известных россиян говорит о его непрофессионализме.