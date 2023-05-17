Задержан предполагаемый виновник природного пожара в Свердловской области

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 41

Подозреваемый, предположительно, поджег сухую траву, после чего огонь распространился на площади 270 гектаров.

Задержан предполагаемый виновник природного пожара в Свердловской области

Фото: Telegram / mchs66

Читайте нас в: Дзен Новости

Предполагаемого виновника природного пожара близ поселка Тюльгаш Свердловской области задержали сотрудники МЧС. Как сообщили представители пресс-службы регионального отделения ведомства, огнеборцы передали подозреваемого правоохранителям. Предположительно, мужчина поджег сухую траву, после чего пламя начало распространяться по району.

«Сегодня в 12:03 (10:03 по московскому времени. — Прим. ред.) поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижнесергинский муниципальный район, в двух километрах от села Тюльгаш. На площади 270 гектаров горела сухая трава. Угрозы распространения огня на леса и населенные пункты нет», — сказано в публикации МЧС в их Telegram-канале.

В течение пяти с половиной часов на месте происшествия работали пожарные — 22 человека и шесть единиц техники. Теперь в обстоятельствах ЧП разбираются следователи: устанавливают все обстоятельства возгорания.

«Обсуждаем по третьему кругу»: Путин провел совещание по лесным пожарам в РФ

Свердловская область борется с масштабными природными пожарами почти месяц. На сегодняшний день регион считается одним из наиболее подверженных возгораниям в стране. Как рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании с президентом страны Владимиром Путиным, от огня серьезно пострадали также Курганская и Тюменская области.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о результатах совещания Путина с правительством по теме пожаров. Глава государства отдельно остановился на этом вопросе и призвал ответственные ведомства пустить лучшие силы на ликвидацию, находя при этом баланс между экологией и безопасностью граждан. Президент также поручил обеспечить жильем людей, дома которых пострадали от пожаров на Урале.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
80.76
0.78 87.57
0.41
Юпитер шагнул в созвездие Тельца: трем знакам причитается большой подарок...

Последние новости

22:51
Задержан предполагаемый виновник природного пожара в Свердловской области
22:37
В США заявили, что Россия поразила важные и уязвимые объекты ВСУ под Киевом
22:24
НАТО в панике: британский эксперт заявил, что РФ может оставить мир без интернета
22:10
«Жить в полости матки»: гинеколог развеял мифы о зачатии
21:55
Военкор «Известий» разоблачила фейки ВСУ об островах под Херсоном
21:44
ВСУ применяют тактику кочующих огневых средств в зоне спецоперации

Сейчас читают

Подполковник Иванников заявил о подготовке операции по захвату части Белоруссии Польшей и Литвой
До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца
Пошлые шутки и переглядывания: как распознать «подкаты» от коллеги с работы
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023