Задержан предполагаемый виновник природного пожара в Свердловской области

Предполагаемого виновника природного пожара близ поселка Тюльгаш Свердловской области задержали сотрудники МЧС. Как сообщили представители пресс-службы регионального отделения ведомства, огнеборцы передали подозреваемого правоохранителям. Предположительно, мужчина поджег сухую траву, после чего пламя начало распространяться по району.

«Сегодня в 12:03 (10:03 по московскому времени. — Прим. ред.) поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижнесергинский муниципальный район, в двух километрах от села Тюльгаш. На площади 270 гектаров горела сухая трава. Угрозы распространения огня на леса и населенные пункты нет», — сказано в публикации МЧС в их Telegram-канале.

В течение пяти с половиной часов на месте происшествия работали пожарные — 22 человека и шесть единиц техники. Теперь в обстоятельствах ЧП разбираются следователи: устанавливают все обстоятельства возгорания.

«Обсуждаем по третьему кругу»: Путин провел совещание по лесным пожарам в РФ

Свердловская область борется с масштабными природными пожарами почти месяц. На сегодняшний день регион считается одним из наиболее подверженных возгораниям в стране. Как рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании с президентом страны Владимиром Путиным, от огня серьезно пострадали также Курганская и Тюменская области.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о результатах совещания Путина с правительством по теме пожаров. Глава государства отдельно остановился на этом вопросе и призвал ответственные ведомства пустить лучшие силы на ликвидацию, находя при этом баланс между экологией и безопасностью граждан. Президент также поручил обеспечить жильем людей, дома которых пострадали от пожаров на Урале.