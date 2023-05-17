Умер актер из сериала «Чисто английское убийство» Виктор Галлуччи

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 32

Также артист прославился благодаря роли в фильме «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».

Умер актер из сериала «Чисто английское убийство» Виктор Галлуччи

Фото: Кадр из сериала «Чисто английское убийство», реж. Крис Ловетт, 1984 г.

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Британский актер Виктор Галлуччи, известный ролью детектива Тома Бейкера в сериале «Чисто английское убийство» скончался на 82-м году жизни 14 мая. Об этом сообщило издание The Mirror.

Причина смерти звезды не сообщается.

Актер сыграл роль Тома Бейкера в 900 эпизодах сериала, за это он попал в Книгу рекордов Гиннесса. «Чисто английское убийство» имеет 26 сезонов. Сериал снимали с 1984 года по 2010. Эта работа получила много наград. В том числе элитную премию BAFTA и премию Гильди сценаристов Великобритании.

Также Виктор Галлуччи запомнился широкому зрителю ролью пилота-повстанца и штурмовика в культовом фильме Джорджа Лукаса «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти советского актера Владимира Кузнецова.

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