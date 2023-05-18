Реальный сектор работает: что произойдет с экономикой России в 2023 году

Прогнозы развития российской экономики на 2023 год — в целом положительные. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с правительством.

Работает реальный сектор. Специалисты отмечают увеличение заработных плат. Одним из локомотивов отрасли постепенно становится сельское хозяйство.

За прошлый год показатели выросли на 9%. Новые поступление в бюджет обеспечивают обрабатывающая промышленность и электроника.

«У нас растет сейчас промышленное производство. Да у нас в целом положительные прогнозы развития экономики на этот год. Вот Денис Валентинович, у нас промпроизводство, металлургическая промышленность, автопром, электронная промышленность, нефтепереработка, вот сейчас как выглядит?» — спросил глава государства.

«Каждая отрасль по разному, но что касается металлургии, то мы практически выходим на показатели прошлого года, то есть загрузка и индикаторы роста практически 100%», — ответил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

На фоне роста экономики чуть замедлилась инфляция. Сейчас она упала до 2%. Для сравнения, в Евросоюзе этот показатель в 2,5 раза больше и в среднем составляет почти 7%.

В некоторых западных странах он еще выше. Так, в Великобритании инфляция поднялась до 10%.

Цены на мясо, йогурт и овощи за год подскочили вдвое. Во Франции и Польше инфляция еще больше — 15%.

Усугубляет ситуацию рост безработицы. На Западе он достиг 6%, в России почти в два раза ниже — всего 3,5%.

Выходит, даже если не изменится ситуация на рынке энергоресурсов, которые играют большую роль при формировании бюджета, за счет производства показатели российской экономики все равно не упадут.