Пошел на обгон: появились кадры смертельной аварии в Иркутской области

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Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Иркутской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Пассажирка горе-водителя выжила чудом.

Детали жуткой аварии в настоящее время выясняют следователи в Иркутской области. Там иномарка влетела в КамАЗ и загорелась.

Водитель Toyota пошел на обгон, но не убедился в безопасности маневра. И буквально воткнулся в грузовик, который от чудовищного удара перевернулся.

А легковушка заполыхала и через несколько минут сгорела дотла. Ее владелец погиб на месте.

С ним была пассажирка. Ей чудом удалось выжить. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек погибли в результате чудовищного ДТП в Шушенском районе Красноярского края.

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