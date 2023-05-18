Пошел на обгон: появились кадры смертельной аварии в Иркутской области
Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Иркутской области
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Пассажирка горе-водителя выжила чудом.
Детали жуткой аварии в настоящее время выясняют следователи в Иркутской области. Там иномарка влетела в КамАЗ и загорелась.
Водитель Toyota пошел на обгон, но не убедился в безопасности маневра. И буквально воткнулся в грузовик, который от чудовищного удара перевернулся.
А легковушка заполыхала и через несколько минут сгорела дотла. Ее владелец погиб на месте.
С ним была пассажирка. Ей чудом удалось выжить. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек погибли в результате чудовищного ДТП в Шушенском районе Красноярского края.
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