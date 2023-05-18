Байден не намерен извиняться за атомные бомбардировки Хиросимы на саммите G7

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 1 429

Президент США посетит город, который в 1945 году был практически стерт с лица земли его страной.

Байден не намерен извиняться за атомные бомбардировки Хиросимы на саммите G7

Фото: www.globallookpress.com / Keystone Pictures Agency

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Тема:
Бомбардировка Хиросимы

Президент США Джо Байден посетит японский город Хиросима в рамках саммита G7. С 19 по 21 мая он и лидеры других стран-участниц «Большой семерки» обсудят актуальные глобальные темы, а также ситуацию на Украине. Как стало известно, американский лидер не планирует извиняться перед местными жителями за атомную бомбу, которую сбросили США в 1945 году. Об этом сообщил его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент не будет делать заявлений, но примет участие в возложении венков вместе с другими лидерами „Большой семерки“. Лидеры G7 прибыли, чтобы отдать дань уважения как истории, так и премьер-министру Фумио Кисиде из Хиросимы», — цитирует его The Hill.

Устоявшее при бомбардировке здание стало частью Мемориального парка Мира. Фото: www.globallookpress.com / Ren Zhenglai

Бомбардировка города произошла 6 августа 1945 года. Американские пилоты сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш» (Little Boy). Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. В мгновение сравнялось с землей все в радиусе 1,6 километра, взрывная волна продолжила разрушения и пожары на расстоянии 20 километров от эпицентра.

Пострадали 90% построек в городе, в первый день после удара погибли, по разным оценкам, от 70 до 100 тысяч человек. Через несколько дней люди начали умирать от острой лучевой болезни. Через полгода число жертв возросло до 140 тысяч.

В 1949 году японское правительство провозгласило Хиросиму «городом мира», началась застройка города, которая завершилась к началу 1960-х. В районе эпицентра был возведен Мемориальный парк Мира площадью 12 гектар.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов назвал поражающие факторы ядерного удара, которые испытали на себе жители Хиросимы и Нагасаки.

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Бомбардировка Хиросимы
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