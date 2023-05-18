«Не стерпится, не слюбится»: что делать при сексуальной несовместимости пары

Эксперт дала рекомендации для тех, кто столкнулся с подобной ситуацией.

Бывает так, что людям в отношениях нравится общаться и проводить время вместе, однако в постели у них полная несовместимость. О том, что делать в таком случае, 5-tv.ru спросил у психолога и сексолога Александры Миллер.

«Вообще спасти такое никак нельзя. Я говорю об этом сразу и „не стерпится, не слюбится“. Это однозначные измены», — категорично ответила эксперт.

Речь идет о ситуациях, когда девушке, например, достаточно одного раза в неделю, а парню хочется все семь. Однако Миллер отмечает, что выход сексуальной энергии должен быть, иначе человек становится агрессивным, нервным, неудовлетворенным и так далее.

Многие из-за проблем в интимной жизни начинают искать человека на стороне. Но даже восточные женщины в странах, где распространено многоженство и существуют гаремы, не всегда готовы делить своего мужчину с кем-либо еще.

«То есть там идут, так сказать „междоусобные войны“. Они хотят в любом случае отвоевать себе мужчину. Все равно в приоритете то, чтобы мужчина был только с ней», — говорит Миллер.

По мнению специалиста, полиаморные люди попросту страдают сексуальным расстройством. Им нужно заниматься любовью со всеми на свете: такие партнеры не смогут быть в отношениях с человеком, у которого более низкое либидо. Также эксперт отмечает, что половое влечение и секс очень тесно связаны с зарабатыванием денег.

«Когда ко мне приходят мужчины с тем, чтобы пробить финансовый потолок. Я начинаю с того, а какие у вас отношения с женой. Если они отказываются налаживать брак с супругой, так как там нет любви, то представители сильного пола начинают заводить любовниц, которые удовлетворяют их „от и до“», — утверждает сексолог.

Миллер также отмечает, что каждому свое: уровень либидо у всех разный. Можно сделать выбор так, чтобы у мужчины с высоким половым влечением была женщина с аналогичными потребностями. Либо же, если даме не нужен регулярный секс, то ей нужен такой же партнер.

«Главная моя рекомендация — не закрывать глаза вообще ни на что, даже на привычки. Если изначально что-то раздражает в человеке, то это будет злить в процессе отношений еще сильнее. Если сексуальная жизнь первоначально не устраивает, то ничего не изменится», — советует психолог.

При этом первый половой акт не является показательным, но по второму и третьему уже можно сделать выводы. Если на протяжении трех месяцев в постели лучше не становится, то стоит расставаться, заключает Миллер.

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