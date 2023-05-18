Актриса Екатерина Волкова снова столкнулась с финансовыми проблемами

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Аделина Ким
Аделина Ким 42

Актриса Екатерина Волкова погасила ипотеку и намерена вложить деньги в покупку квартиры в США

Актриса Екатерина Волкова снова столкнулась с финансовыми проблемами

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

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Звезда совсем недавно погасила ипотеку, которую брала вместе с мужем. Теперь ее ждут новые траты.

Звезда ситкома «Воронины» Екатерина Волкова сообщила в социальных сетях, что в ближайших планах у нее намечена покупка квартиры для дочери Лизы.

В прошлом году актрисе удалось вместе с супругом Андреем Карповым погасить займ за дом в Подмосковье, но для выплаты долга им пришлось весьма постараться. В результате, как уточняется, ипотеку удалось погасить раньше положенного срока.

В ближайшем будущем артистка намерена откладывать деньги, чтобы приобрести квартиру для своего ребенка. Она неоднократно рассказывала, что ее основным источником доходов является реклама.

При этом обеспеченной в материальном плане звезда себя никогда не считала. Она уверена, что богатство заключается в том, что ты можешь копить и правильно инвестировать средства: только тогда человек продолжает зарабатывать.

Волкова стала знаменитой благодаря роли домохозяйки Веры в телесериале «Воронины». В настоящее время знаменитость принимает участие в съемках рекламных роликов и пробует себя в театре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волкова попала в больницу после ареста брата за убийство.

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