Умер глава богатейшей семьи Великобритании Шричанд Хиндуджа
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Ему было 87 лет.
Фото: Reuters / Toby Melville
Глава богатейшей семьи Великобритании и председатель англо-индийского транснационального конгломерата Hinduja Group Шричанд Хиндуджа умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian.
Известно, что он серьезно болел и страдал деменцией.
Состояние его семьи оценивается в 28 миллиардов фунтов. Они владеют финансово-промышленной группой Hinduja Group.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как умер бывший супруг звезды фильма «Покровские ворота» Евгений Козловский.
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