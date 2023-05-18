Умер глава богатейшей семьи Великобритании Шричанд Хиндуджа

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Ему было 87 лет.

Умер глава богатейшей семьи Великобритании Шричанд Хиндуджа

Фото: Reuters / Toby Melville

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Глава богатейшей семьи Великобритании и председатель англо-индийского транснационального конгломерата Hinduja Group Шричанд Хиндуджа умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что он серьезно болел и страдал деменцией.

Состояние его семьи оценивается в 28 миллиардов фунтов. Они владеют финансово-промышленной группой Hinduja Group.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как умер бывший супруг звезды фильма «Покровские ворота» Евгений Козловский.

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