Захару Прилепину в ближайшее время проведут третью операцию

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 28

Пока писатель остается в палате интенсивной терапии.

Захару Прилепину в ближайшее время проведут третью операцию

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина

В ближайшее время пострадавшему во время теракта Захару Прилепину предстоит еще одна операция. Его состояние остается стабильным. Об этом 5-tv.ru сообщила его пресс-служба.

«На данный момент идет подготовка к проведению операции, которая состоится в ближайшее время. Это будет уже третье оперативное вмешательство. По рекомендации врачей до операции Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии», — уточнили в пресс-службе.

В результате трагедии, произошедшей 6 мая, Захар Прилепин получил ранения. На дороге, по которой он ехал вместе с другом и соратником Александром Шубиным, была заложена взрывчатка. Водитель погиб на месте, а писателя госпитализировали в областную больницу.

По горячим следам задержали уроженца Украины, недавно получившего российское гражданство. Ранее подозреваемый был завербован украинской разведкой, где и получил задание по ликвидации писателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переживший покушение Захар Прилепин впервые поделился подробностями первых часов после происшествия.

Тема:
Покушение на Захара Прилепина
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