Небензя: Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине

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Дипломат указал, что покровители Киева не заинтересованны в урегулировании конфликта.

Фото, видео: Lev Radin / ТАСС; 5-tv.ru

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Россия оставляет за собой право на любые меры против угроз Киева! Это слова российского постпреда при ООН Василия Небензи. Дипломат обвинил Запад в стремлении обострить конфликт на Украине и победить Россию. Но подчеркнул, задачи специальной военной операции в любом случае будут выполнены.

«Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине. С момента прошлого заседания совета в феврале по теме поставок западных вооружений на Украину их поток не только не уменьшился, но и идет по нарастающей. Это свидетельствует о настрое стран НАТО на эскалацию. Очевидно, что ни в каком мирном урегулировании конфликта они не заинтересованы», — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Киев уже получил от Запада современного оружия даже больше чем просил. Военную поддержку Украины Пентагон оценивает почти в 35 миллиардов долларов.

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Небензя: Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине

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