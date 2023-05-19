Небензя: Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине

Россия оставляет за собой право на любые меры против угроз Киева! Это слова российского постпреда при ООН Василия Небензи. Дипломат обвинил Запад в стремлении обострить конфликт на Украине и победить Россию. Но подчеркнул, задачи специальной военной операции в любом случае будут выполнены.

«Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине. С момента прошлого заседания совета в феврале по теме поставок западных вооружений на Украину их поток не только не уменьшился, но и идет по нарастающей. Это свидетельствует о настрое стран НАТО на эскалацию. Очевидно, что ни в каком мирном урегулировании конфликта они не заинтересованы», — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Киев уже получил от Запада современного оружия даже больше чем просил. Военную поддержку Украины Пентагон оценивает почти в 35 миллиардов долларов.