Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Богдана Галаус

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Помощь неравнодушных людей помогла адаптировать мальчика к жизни.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы говорим спасибо всем зрителям Пятого канала. Благодаря вам получилось спасти маленького Богдана.

У парня достаточно деликатная проблема со здоровьем, из-за которой, к сожалению, он не может вести полноценную жизнь. Более того, невозможно и полное выздоровление, но максимальная адаптация — реальна. Нужна операция стоимостью почти два миллиона. И благодаря вам врачи уже к ней готовятся. Всего за сутки вы перечислили 2 346 169 рублей. Большое вам спасибо!

Тема:
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