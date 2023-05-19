Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Богдана Галаус
Помощь неравнодушных людей помогла адаптировать мальчика к жизни.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы говорим спасибо всем зрителям Пятого канала. Благодаря вам получилось спасти маленького Богдана.
У парня достаточно деликатная проблема со здоровьем, из-за которой, к сожалению, он не может вести полноценную жизнь. Более того, невозможно и полное выздоровление, но максимальная адаптация — реальна. Нужна операция стоимостью почти два миллиона. И благодаря вам врачи уже к ней готовятся. Всего за сутки вы перечислили 2 346 169 рублей. Большое вам спасибо!
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