«Надо приводить в порядок»: что построят на территории завода «Азовсталь»

Пока там идет разминирование территории.

На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе появится технопарк. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы считаем, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на „Азовстали“ только металла сотни тысяч тонн. И когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды будет стоить», — говорит Хуснуллин.

Также он добавил, что сейчас там идет плановое разминирование и за это время будет готов полноценный план про превращению «Азовстали» в современный технопарк.

В 2022 году глава государственного концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко сообщал, что на территории «Азовстали» появятся четыре инфраструктурных объекта — индустриальный парк, технопарк, экопарк и транспортно-логистический центр. Площадь осваиваемой территории составит свыше 1,5 тысячи гектаров, развитие проекта займет около трех лет. За это время на «Азовстали» должно появиться до 15 тысяч рабочих мест.

«Азовсталь» — наиболее сложный и опасный объект Мариуполя с точки зрения охраны окружающей среды. Его необходимо восстановить, так как в разрушенном состоянии он представляет угрозу для экологии.

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