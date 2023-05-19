Проблемы есть: муж Кафельниковой ответил теще на обвинения в жестокости

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Аделина Ким
Аделина Ким 23

Муж Алеси Кафельниковой ответил теще на претензии о жестокости в семье

Проблемы есть: муж Кафельниковой ответил теще на обвинения в жестокости

Фото: Instagram* / kafelnikova_a

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Трудности, считает Петришин, есть в любой семье.

Муж модели Алеси Кафельниковой бизнесмен Георгий Петришин ответил на обвинения тещи Марии Тишковой в нездоровой атмосфере в семье.

«Мы любим друг друга и маму тоже. Переживаем за нее и надеемся, что все будет хорошо», — цитирует предпринимателя Telegram-канал журналистки Надежды Стрелец.

Он также рассказал, что Алеся очень переживает по этому поводу, но и не из-за общественного мнения, а по причине «проблем» у Тишковой. При этом пара не желает делиться подробностями, поскольку вопрос ментального здоровья — всегда очень неприятный и болезненный.

Петришин также не скрывает, что в их семье, как и в любой другой, есть проблемы, которые им приходится преодолевать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тишкова обвинила зятя в постоянных скандалах, записи компромата на модель и распространении его «нужным людям».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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