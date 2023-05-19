Право выбора: Анастасия Решетова раскрыла секрет воспитания детей

|
Аделина Ким
Аделина Ким 47 0

Анастасия Решетова считает уважение выбора сына главным секретом воспитания

Право выбора: Анастасия Решетова раскрыла секрет воспитания детей

Фото: Instagram* / volkonskaya.reshetova

Читайте нас в: Дзен Новости

Сын модели всегда внимателен к матери и целует ее после сна. В чем же секрет таких теплых взаимоотношений?

Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова после расставания решила полностью посвятить себя воспитанию общего ребенка.

Однако материнство — это не так просто. В своих социальных сетях звезда раскрыла, каким правилом она руководствуется при воспитании Ратмира.

Известно, что исполнитель часто общается с сыном и остается в хороших взаимоотношениях с экс-возлюбленной. Но основные вопросы воспитания ложатся именно на Анастасию.

Чтобы Ратмир вырос достойным мужчиной, Решетова придерживается одного золотого правила, которым захотела поделиться с поклонниками.

«Одно из них: давая право выбора формировать в нем личность с собственным мнением. Также для нас очень важно показывать уважение к старшим в семье и необходимость заботы о женщинах», — призналась модель.

Звезда уверена, что этот метод является рабочим, ведь она уже видит результаты. Недавно маленький Ратмир сказал ей, что, когда вырастет, купит той самую красивую машину и всегда будет рядом. Сын Тимати также очень внимателен к матери и всегда после сна целует ее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Оксана Самойлова и Анастасия Решетова не отличаются друг от друга.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+11° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 мая

Последние новости

23:59
Ксения Бородина рассекретила новый роман: «Я сделала свой выбор!»
23:47
Передумали? Стало известно о планах США и их союзников передать Киеву истребители F-16
23:29
Не по возрасту: в РФ предложили маркировать похожие на игрушки сувениры знаком «14+»
23:16
Пенсионер из Липецка закатал 400 банок тушенки для бойцов в зоне СВО
23:08
На окраине Мариуполя раздался взрыв
22:54
Право выбора: Анастасия Решетова раскрыла секрет воспитания детей

Сейчас читают

Киберэксперт объяснил, как избежать звонков мошенников
Глупость: известная актриса предложила дочери Башмета сменить фамилию
«Скоро поймут»: что грозит Польше после взрыва склада снарядов с обедненным ураном
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023