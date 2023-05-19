Путину доверяют больше 80% россиян

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 33

ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян, его деятельность одобряют 76,4%

Путину доверяют больше 80% россиян

Фото: Ситдиков Рамиль / ТАСС

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Показатель одобрения деятельности Путина с 8 по 14 мая составил 76,4%.

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину со стороны жителей страны составляет более 80%, сообщает ВЦИОМ.

Респонденты ответили на прямой вопрос о доверии президенту — 80,1% участников социологического исследования. Однако положительных ответов на этой неделе стали на 0,8 процентных пунктов ниже, чем было неделю назад. В свою очередь, показатель одобрения деятельности Путина с 8 по 14 мая составил 76,4%.

Также деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют — 52,5% опрошенных, а решения правительства России — 50%.

В исследовании ВЦИОМ участвовали 1600 человек от 18 лет, исследование проводились в формате телефонных интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным ВЦИОМ, День Победы является важным праздником для большинства россиян. Об этом заявили 65% отпрошенных. При этом еще в 2014 году люди отдавали свое предпочтение Новому году (69%).

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