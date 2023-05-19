Звезда сериала «Кто в доме хозяин?» Дарья Бондаренко впервые стала мамой

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Полина Долгова
Полина Долгова 58

Звезда отечественных сериалов Дарья Бондаренко впервые стала мамой

Звезда сериала «Кто в доме хозяин?» Дарья Бондаренко впервые стала мамой

Фото: Instagram* / dashkamorkovka

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17 мая Дарья отметила 31-летие, а 18-го числа стала мамой.

Актриса Дарья Бондаренко, снимавшаяся в сериалах «СашаТаня» и «Кто в доме хозяин?», родила первенца.

«18 мая 2023 года в 9:43 утра мы стали родителями. Решила не оставлять себя без подарка к собственному дню рождения», — написала артистка в социальных сетях.

В ноябре 2022 года она вышла замуж, а уже в мае 2023-го впервые стала мамой. О беременности актриса не распространялась — она скрывала важное событие от фанатов и не выкладывала фотографий с округлившемся животом.

Примечательно, что 17 мая Дарья отметила свое 31-летие, а 18-го числа стала мамой. В прошлом году знаменитость связала себя узами брака с тренером по фехтованию Данилой Рубцовым.

О муже звезда говорит неохотно — Бондаренко не из тех, кто выставляет личную жизнь напоказ. Она известна по роли Вероники Ворониной в сериале «Кто в доме хозяин?».

Также актриса принимала участие в таких отечественных сериалах, как «Барвиха», «Папины дочки», «СашаТаня» и «Склифосовский».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Лиза Арзамасова научила годовалого сына разбираться в мобильных дробилках и тягачах.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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