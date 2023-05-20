Валя Карнавал после слухов о разрыве со Стоуном посетовала на жизнь: «Собираю себя по кусочкам»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Валя Карнавал пожаловалась на тяжелый период в жизни после слухов о расставании с Сашей Стоуном

Валя Карнавал после слухов о разрыве со Стоуном посетовала на жизнь: «Собираю себя по кусочкам»

Фото: Telegram / karnava1l

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Пока блогер пытается восстановить душевное равновесие, ее возлюбленный отдыхает в Дубае.

Блогер Валя Карнавал продолжает интриговать публику, намекая на расставание с бойцом ММА Александром Зарубиным, более известным как Саша Стоун. В социальной сети девушка пожаловалась, что сейчас она переживает не лучшее время.

«По правде говоря, я сейчас переживаю не самое светлое время. И буквально каждый день собираю себя по кусочкам, пытаюсь жить как-то. Не хочу показывать сопливые ролики, не хочу, чтобы меня жалели. Да и потом, если человек не плачет в каждой соцсети, это не показатель того, что все хорошо», — написала Карнавал.

Еще недавно Валя Карнавал и Саша Стоун готовились к свадьбе. Фото: Telegram / karnava1l

Сейчас девушка находится в доме, где жила с молодым человеком, однако возлюбленного рядом нет. Он уехал в Дубай. Там он в компании друзей отдыхает, катается на машине и всячески демонстрирует — в его жизни все прекрасно. При этом несколько дней назад он тоже все же прокололся, сообщив, что начал поиски новой квартиры.

«Я выбрала для себя другой сценарий развития событий. Вы видите лишь маленький кусочек картинки, но не видите ее целиком. Никто не знает и пяти процентов того, что у меня на душе, да и не узнает», — подытожила Карнавал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Саша Стоун хотел потратить на свадьбу с Карнавал.

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