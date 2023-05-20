Армия России нанесла поражение противнику в Угледаре

Минобороны РФ: российские военные нанесли поражение украинским боевикам в районе Угледара
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
На этом направлении было уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих.
За прошедшие сутки в зоне специальной военной операции России на Украине армия РФ нанесла противнику поражение на южно-донецком и запорожском направлениях. Об это сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Подразделения группировки войск „Восток“ нанесли поражение противнику в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики», — заявил Конашенков.
Также известно о том, что на этом направлении было уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица «Мста-Б».
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские ПВО перехватили авиационную бомбу США в зоне спецоперации.
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