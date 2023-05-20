«Алеся почувствовала поддержку»: мать Кафельниковой вышла на связь

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Полина Долгова
Полина Долгова 42 0

Мать Алеси Кафельниковой сообщила новые подробности скандала в семье

«Алеся почувствовала поддержку»: мать Кафельниковой вышла на связь

Фото: ВКонтакте / Alesya Kafelnikova

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Женщина утверждала, что ее зять, Георгий Петришин, жестоко обращается с дочерью.

Недавно пользователей взбудоражила информация от мамы Кафельниковой о том, что происходит в семье модели. Женщина рассказала, что ее зять, Георгий Петришин, жестоко обращается с дочерью.

Мария Тишкова неожиданно поведала, что Петришин собирает компромат на Алесю, а после — рассылает его определенным людям.

В своей публикации мать знаменитости выразила желание поехать на помощь наследнице, но финансовые обстоятельства и большие расстояния помешали ей это сделать.

«Мне хочется драться с Егором, мне хочется защищать своего ребенка, каким бы он ни был… Я знаю родителей Егора и понимаю, что он тоже чей-то ребенок… Но почему он такой жестокий?!» — написала она.

После того, как в СМИ появилась реакция на слова матери, Кафельникова выложила фото с мужем и объяснила, что никаких конфликтов не было.

«Мамочка, мы тебя любим и очень беспокоимся за тебя!» — написала бывшая рэпера Pharaoh.

Мама Кафельниковой решила объясниться. По ее словам, аудитория неправильно поняла смысл ее слов. Теща а уверяет, что просто разместила на личной странице собственные размышления и не пыталась выставить зятя монстром.

«Удивительно, что пост имел большой резонанс», — написала Тишкова.

По словам матери, есть и положительные моменты в истории, такая реакция общественности хорошо сказалась на дочери — теплые слова подняли ее боевой дух.

«Вчера я разговаривала с Алесей и она сказала, что мой пост ее очень-очень поддержал. Она почувствовала то, в чем так сильно нуждалась: поддержку, уверенность и любовь», — успокоила мать Кафельниковой поклонников.

Также и сам муж Кафельниковой отреагировал на скандал и подтвердил, что волноваться не о чем.

«Мы сильно за нее переживаем и надеемся, что Мария скажет нам, если ей нужна будет наша помощь», — прокомментировал он.

Известно, что 24-летняя звезда состоит в официальном браке с предпринимателем Георгием Петришиным с 2021 года. От бизнесмена модель родила дочь — Киару.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как муж Кафельниковой ответил теще на обвинения в жестокости.

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