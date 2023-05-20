В МИД РФ назвали планы Запада о поставках F-16 Киеву эскалацией

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Замглавы МИД Грушко назвал эскалацией планы Запада поставить Украине F-16

В МИД РФ назвали планы Запада о поставках F-16 Киеву эскалацией

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force

Читайте нас в: Дзен Новости

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы определится вопрос с передачей Украине американских боевых самолетов.

Запад идет на эскалацию украинского конфликта, намереваясь передать Киеву истребители F-16. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих», — цитирует дипломата ТАСС.

Грушко подчеркнул, что российская сторона будет учитывать в своих планах намерения Запада передать Киеву F-16. Он также отметил, что у России есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США вместе с союзниками в ближайшие месяцы определят, кто из них и в каком количестве передаст Украине истребители F-16.

О планах Запада ранее сообщила телекомпания NBC. По ее данным, истребители не будут применяться в случае возможного контрнаступления ВСУ, а обучение украинских летчиков пилотированию F-16 планируется проводить в Европе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об окончательном принятии Западом решения передать Киеву истребители F-16. По его словам, сейчас решаются вопросы по доставке самолетов на Украину.

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
Петербургский психотерапевт подсадил пациентку на наркотики и довел до безумия
16:40
Неуловимые мотоциклисты-разведчики: как бойцы РФ освобождают Артемовск
16:27
В МИД РФ назвали планы Запада о поставках F-16 Киеву эскалацией
16:15
Новые санкции Великобритании не скажутся на ключевых отраслях РФ
16:01
Россия полностью освободила Артемовск
16:00
«Завтра может быть стыдно за это»: Алексей Романоф о молодых исполнителях

Сейчас читают

Романа Костомарова планируют выписать в конце мая
Землетрясение в Турции, наводнение в Италии: почему катаклизмы стали происходить чаще
Стилист рассказала о семи популярных трендах на лето 2023 года
«Завтра может быть стыдно за это»: Алексей Романоф о молодых исполнителях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023