Подоляк заявил, что решение о передаче F-16 Украине уже принято
Сейчас решаются логистические вопросы передачи Украине очередной партии оружия от Запада.
Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force
Страны Запада уже приняли решение о передаче истребителей F-16 Украине. Об этом сообщает советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью украинскому каналу.
«Я хочу, чтобы вы поняли это: страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16», — заявил он.
По его словам, сейчас решаются логистические вопросы: как доставить самолеты на Украину.
До этого стало известно о том, что США вместе с союзниками в ближайшие месяцы определят, кто из них и в каком количестве передаст Украине истребители F-16. Истребители не будут применяться в случае возможного контрнаступления ВСУ. Известно, что обучение боевиков ВСУ планируется проводить в Европе.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как украинские пилоты будут осваивать F-16.
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