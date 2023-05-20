Подоляк заявил, что решение о передаче F-16 Украине уже принято

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Сейчас решаются логистические вопросы передачи Украине очередной партии оружия от Запада.

Подоляк заявил, что решение о передаче F-16 Украине уже принято

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force

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Тема:
Украинский кризис

Страны Запада уже приняли решение о передаче истребителей F-16 Украине. Об этом сообщает советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью украинскому каналу.

«Я хочу, чтобы вы поняли это: страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16», — заявил он.

По его словам, сейчас решаются логистические вопросы: как доставить самолеты на Украину.

До этого стало известно о том, что США вместе с союзниками в ближайшие месяцы определят, кто из них и в каком количестве передаст Украине истребители F-16. Истребители не будут применяться в случае возможного контрнаступления ВСУ. Известно, что обучение боевиков ВСУ планируется проводить в Европе.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как украинские пилоты будут осваивать F-16.

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