Белый дом в очередной раз занимается подтасовкой данных, чтобы добиться собственных целей под видом «псевдогуманитарного начала».

Заявления Вашингтона о поставках Киеву истребителей F-16 — это имитация правового поведения. Об этом в эфире федерального телеканала заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Безусловно, это имитация какого-то правового поведения. Никакого права, международного права или следования внутреннему законодательству тут, конечно, нет. Как нет никакого морально-нравственного основания для того, чтобы делать подобные заявления. Потому что они изначально ложные. Они изначально вводят в заблуждение. Намеренно, специально», — подчеркнула она.

По словам дипломата, Белый дом в очередной раз занимается подтасовкой данных, чтобы добиться собственных целей под видом «псевдогуманитарного начала». В то же время все прекрасно понимают, что США ведут гибридную войну против целого региона и не щадят никого, добавила Захарова.

«Это не только противостояние нашей стране, это, безусловно, использование и территории, и народа Украины в своих целях», — отметила представитель МИД.

В этот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Запад идет на эскалацию украинского конфликта, намереваясь передать Киеву истребители F-16. Российская сторона будет учитывать это в своих планах, отметил дипломат. Он добавил, что у России есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что США вместе с союзниками в ближайшие месяцы определят, кто из них и в каком количестве передаст Украине истребители F-16.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что решение о передаче Киеву F-16 на Западе уже принято.