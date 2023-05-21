Лежал в неестественной позе: жуткие подробности сожжения ребенка заживо в Раменском

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 692 0

Тренер сгоревшего в Раменском мальчика считает, что тот мог быть без сознания перед смертью

Фото, видео: 5-tv.ru

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Подмосковный город содрогнулся от страшной трагедии. В гибели 11-летнего мальчика могут оказаться виновными местные подростки.

Заживо сгоревший в подмосковном Раменском 11-летний мальчик мог перед смертью получить удар по голове и потерять сознание. Такую версию выдвинул его тренер по дзюдо Александр Тванба.

По словам мужчины, сарай, в котором оказался заперт и сгорел мальчик, был хлипким и развалился бы от одного удара «с ноги». Погибший же, как утверждает тренер, был неслабым юношей. Из этого Тванба делает вывод, что мальчик просто был без сознания. Об этом же говорит характерная поза, в которой нашли сгоревшее тело, добавил тренер.

«Я думаю, что, скорее всего, его ударили и туда бросили. Потому что тело лежало посередине лицом вверх. Если так лежит, значит, его просто туда затащили», — предположил Тванба.

Со слов тренера, возле сарая незадолго до пожара видели четверых подростков: троих мальчиков и одну девочку в возрасте 13-14 лет. По информации мужчины, именно они и закрыли погибшего мальчика в сарае.

«Мне сказали, что там было четыре человека: девочка и три пацана. Один из пацанов рассказал, что пытался парня вытащить, когда они только стали заколачивать дверь. Сказал, мол, хорош, прекращайте эти вещи. Они сказали, если ты отсюда не „слиняешь“, мы тебя тоже туда засунем, и будешь вместе с ним», — передал тренер слова очевидцев.

Также мужчина общался с приезжавшими на место трагедии сотрудниками МЧС. От одного из них он узнал, что сарай подожгли с левого угла, а внутри находились емкости, предположительно, с бензином или керосином. Кроме того, постройка была изнутри обшита пенопластом.

«Мне сказали, что они бегали в магазин. Я сложил цепочку: раз они бегали в магазин, значит, он, скорее всего, уже был без сознания. Потому что там реально можно было спокойно выбить эту дверь, соответственно, можно вылезти и уйти. А они еще успели сбегать за розжигом для костра. Я не удивлюсь, что они, может быть, даже разожгли розжигом», — отметил Тванба.

По словам тренера, погибший мальчик был ему, как сын. Он характеризует подопечного как спокойного, неконфликтного и воспитанного юношу, прилежного школьника, из полной благополучной семьи. Родители сейчас крайне подавлены трагедией — погибший мальчик был их единственным ребенком. Жители Раменского между тем несут игрушки на место трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели трехлетнего мальчика при пожаре в поселке Ертарском Свердловской области.

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