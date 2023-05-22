Чувства превыше: Ольга Бузова назвала год, когда у нее последний раз был секс

Для певицы интимная связь с любимым человеком не столь важна. Куда большее внимание она уделяет чувствам и эмоциям, которые испытывает рядом со спутником.

Певица Ольга Бузова уже не первый год одна. Однако, как выяснилось, и без секса ей приходится все это время обходиться. Она разоткровенничалась с публикой и рассказала, когда у нее последний раз была интимная связь с мужчиной.

«Был последний раз в 2021 году. Для меня секс — не главное. Главное — любовь. Все мои мужчины знали, что я очень верная и преданная. Мне это необязательно. Напряжение сбрасываю в боксе, спорте, на концертах», — призналась знаменитость комику Павлу Воле в одной из программ на федеральном канале.

Всегда быть позитивной и не терять желание жить ей помогают положительные эмоции от общения с друзьями, близкими. При этом она не понимает, почему ее личная жизнь не складывается.

«Любви — нет. Причина? Боятся, может, власть мою. Одна я уже два года и три месяца», — добавила Бузова.

Вместе с тем Бузова четко знает, какого она мужчину ждет в своей жизни для романтических отношений. В первую очередь, он должен быть свободен и не иметь штампа в паспорте, быть трудолюбивым, уважительно относиться к женщинам, обладать чувством юмора. Именно с таким человеком Бузова станет совершенно другой: покорной, послушной, спокойной. Сама же артистка не видит в себе каких-то недостатков. Считает себя идеальной женщиной, действительно готовой к созданию семьи и рождению детей.

Как известно, за 37 лет Бузова лишь раз была в браке. Ее избранником стал футболист Дмитрий Тарасов. В 2016-м спортсмен и телеведущая развелись. После этого артистка запела и встретила блогера Давида Манукяна. Отношения продлились год. Благодаря певице Манукян стал известен и смог в дальнейшем раскрутиться в сфере шоу-бизнеса. А получив все необходимое и желаемое, расстался с ней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хотели от Ольги Бузовой напавшие на нее в Швейцарии.