ВСУ разбомбили дом мэра Новой Каховки и заживо «похоронили» его в соцсетях

В Херсонской области ликвидируют последствия обстрела, в результате которого пострадал дом главы администрации Новой Каховки.

По коттеджу выпустили два мощных снаряда. Били прицельно, так как соседние дома не пострадали.

Чиновник жив. Он уже назвал произошедшее терактом, возведенным в ранг государственной политики Киева.

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев на месте оценил ущерб. Смотрите подробности и хронику происшествия в репортаже.