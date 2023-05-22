В Феодосии отреставрировали храм XIV века

В Крыму завершено возрождение древней святыни. Средневековый храм Дмитрия Солунского, расположенный в Феодосии, обрел облик, каким был семь веков назад. Убранство церкви и ее внешний вид специалисты бережно воссоздали вплоть до мельчайших деталей.

Работы вели специалисты из Петербурга, а средства на восстановление выделил благотворительный фонд Алины Кабаевой. Обозреватель «Известий» Александр Мостославский присутствовал на чине освящения.

Древний храм Дмитрия Солунского в Феодосии буквально «рождается» заново! После многолетней реставрации — освящение, божественная литургия и торжественный крестный ход.

Эта скромная, на первый взгляд, церковь находится в самом центре древней Феодосии, история которой насчитывает почти две с половиной тысячи лет! Своим основанием она обязана греческим переселенцам. Они же спустя несколько столетий — в XIV веке, в Генуэзский период этого города — построили тут более 50 церквей. Но до нашего времени дошли всего лишь три. И только в храме Дмитрия Солунского чудом уцелели остатки уникальной средневековой настенной живописи.

Существует популярное мнение, что автором фресок этого храма был легендарный Феофан Грек, который, проезжая из Константинополя в Новгород в 1378 году, жил несколько месяцев в Феодосии. В то время она называлась Каффа. Здесь знаменитый иконописец, по свидетельству агиографа — иеромонаха Епифания Премудрого, — даром время не терял и расписал сразу несколько храмов.

Судьба не щадила эту греческую церковь — войны, революции, землетрясения и забвение. Один из самых разрушительных периодов пришелся на середину 90-х годов прошлого века. Тогда этот храм несколько лет простоял без крыши, большая часть живописи XIV века буквально была смыта дождем и снегом. Реставраторы вспоминают, что когда впервые перешагнули порог этого храма — застыли в ужасе от состояния, в котором находился этот древний шедевр!

«Деструктивная штукатурка абсолютно! То есть камень грубый, с пустотами, деструктивная штукатурка и красочный слой. Нам пришлось вначале укреплять этот красочный слой, чтобы он не рухнул просто. Потом мы между штукатуркой и камнем закачивали раствор инъекционный, чтобы он схватился. Сейчас все это подсыхает и уже укрепляется», — заверила главный реставратор ООО «Каневские реставрационные мастерские» Галина Майорова.

Кропотливая реставрация и подготовка к ней продолжались почти четыре года! Ученые провели подробное обследование и сделали лазерное сканирование здания, создав его 3D-модель.

«Этот памятник совершенно уникален и очень значим для России. Потому что это средневековый памятник — их осталось очень мало. Как мы понимаем, в России вообще домонгольских памятников осталось мало, поэтому любой памятник с XII по XIV века для нас очень значим. Тем более, это древняя Каффа — образец греческой архитектуры, это очень интересный памятник», — объяснила генеральный директор ООО «Коневские реставрационные мастерские» Екатерина Грубина.

Каждый свой шаг реставраторы сверяли и согласовывали с Министерством культуры, отделом охраны памятников и с негосударственным благотворительным фондом Алины Кабаевой — который полностью, с начала и до конца, профинансировал все работы по научной реставрации храма Дмитрия Солунского и благоустройству прилегающей к нему исторической территории.

«Я помню, когда приехала сюда пять лет назад простым туристом смотреть эту прекрасную церковь, узнала о ней очень много. Конечно, возникло желание, и мы решили — наш благотворительный фонд — восстановить этот храм. Храм древний, XIV века. Я очень счастлива, что с нами была лучшая команда. Она восстанавливала совсем недавно Коневецкий монастырь. Я их благодарю. Сейчас у нас есть возможность посмотреть их работу, которую они сделали блестяще. Низкий вам поклон всем, спасибо вам огромное! Для меня это первый опыт. И я очень рада, что у нас все получилось! Спасибо тем, кто жертвовал в наш фонд, мы все — большая команда и, как говорится, вместе победим. Я очень надеюсь, что люди, которые будут сюда приходить, оценят эту работу, порадуются, прикоснутся к истории нашего народа. Желаю, чтобы как можно больше людей приходили сюда и молились за нашу Россию. Спасибо всем!» — сказала олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда Алина Кабаева.

Только древних фресок, было отреставрировано почти 40 квадратных метров! Храм Дмитрия Солунского является памятником истории федерального значения. Работу по его возрождению поручили опытным специалистам «Коневских реставрационных мастерских» из Санкт-Петербурга. Они — признанные мастера своего дела, работавшие в десятках храмов по всей России.

«Очень много было утрачено. Сложность заключалась в том, чтобы поднять архивы и воссоздать все максимально в том виде, в котором это было. В Крыму мы еще не работали, пришлось все мощности сюда привозить, в том числе все реставраторы прибывали из Санкт-Петербурга. Душу вкладываем! Я своим рабочим и специалистам всегда говорю: „Делаем на века. Коллеги, делаем на века“. Это наш девиз!» — сообщил заместитель генерального директора компании «Коневские реставрационные мастерские» Даир Каинбеков.

Появились в новоосвященном храме и святыни! Древний крест с частичкой мощей Дмитрия Солунского передал местной церковной общине Федор Конюхов. Этот артефакт попал к легендарному путешественнику из сирийского храма, уничтоженного террористами. Лучшего места, чем этот возрожденный храм, для сохранения и поклонения такой святыне и не найти!

«В этом древнем храме 600 лет люди молились Богу, благодарили Бога, просили о своих земных заботах, каких-то скорбях, помощи своим близким и родным, за знаемых и незнаемых молились. Потому и говорят, что намоленное место, оно чувствуется. Когда много лет совершается молитва, много столетий, то чувствуется божья благодать, вот эта сила!» — отметил протоиерей, древлехранитель хранитель Феодосийской епархии, настоятель феодосийского Свято-Екатерининского архиерейского подворья Вадим Синичкин.

Не только православную святыню, но и историческую достопримечательность мирового уровня приобрела Россия, возродив этот храм. Доказательство тому — десятки верующих и туристов, пришедших в церковь Дмитрия Солунского сразу после освящения.

«Теперь много прихожан могут приходить исповедоваться, получать силу, укрепляться в вере. Большое спасибо тем людям, которые за несколько лет привели в такое чудесное состояние эту территорию», — поблагодарила одна из посетительниц храма.

Во время освящения храма в небе вокруг солнца появилась радуга! Такое атмосферное явление называется гало — оно крайне редко бывает в Крыму. Этот солнечный нимб прихожане единодушно восприняли как благословение и добрый знак!