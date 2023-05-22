«Катастрофические последствия»: Британию напугало российское оружие

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 36 0

Daily Mail: российские подлодки могут разрушить инфраструктуру Великобритании и привести к массовым беспорядкам

«Катастрофические последствия»: Британию напугало российское оружие

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Великобритания была предупреждена о военно-морской программе Москвы, предназначенной для нападения и выведения из строя энергетических и коммуникационных линий.

В Британии испугались, что подлодки ВМФ России могут разрушить инфраструктуру страны и привести к «критическим последствиям». Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«Растут опасения, что Россия может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве», — заявляет автор материала Крис Плезанс.

Журналист подмечает, что удар России по таким кабелям может привести к «катастрофическим последствиям». Под угрозу попадет не только здравоохранение и экономика, но и работа интернета и мобильной связи. Великобритания будет фактически отрезана от информационного пространства. А отсутствие энергосети может спровоцировать массовые беспорядки.

При этом, как отмечает британское издание, министр обороны Бен Уоллес утверждал, что у Москвы есть военно-морской программы, «предназначенной для нападения на подводные энергетические и коммуникационные линии». Саботаж и диверсии могут проводиться как водолазами, так и небольшими подлодками на дистанционном управлении.

На уязвимость британской энергетической системы указывал и премьер-министр страны Риши Сунак. Он заявлял, что критически важные кабели по толщине не превышают «садовый шланг», поэтому повредить их может человек, не обладающий специальными навыками. Выход из строя подводных кабельных сетей он приравнивает к ядерной атаке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВМФ России уничтожил свыше 200 украинских военных в Одесской области.

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