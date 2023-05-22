«Очень простой»: Валерия раскрыла рецепт «фантастически» вкусного блюда

Певица посетовала, что вместе с мужем Иосифом Пригожиным достигла возраста, когда «надо не есть».

Певица Валерия раскрыла корреспонденту 5-tv.ru во время открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» личный рецепт «фантастически вкусного блюда» — речь идет о долме из виноградных листьев с творогом внутри.

«Очень простой рецепт — пачка творога, зелень (укропчик лучше всего), одно яйцо. Все это смешиваешь, начинка получается. Солить не надо, потому что виноградные листья соленые», — поделилась артистка.

Она уточнила, что виноградные листья нужно брать бочковые, то есть маринованные. Начинка выкладывается в центр каждого листа, после чего те следует завернуть конвертиком. Затем свертки останется только немного поварить в воде, пока листья не станут темными и мягкими.

«Фантастически вкусное блюдо! Реально! Попробуйте! Это просто… Я не знаю, где я его обнаружила в свое время — во времена вегетарианства, когда мясо не ела. Но с тех пор оно прям в фаворитах», — порекомендовала певица.

Валерия добавила, что не имеет проблем с готовкой, однако не любит тратить на нее время. Объяснила она это высоким уровнем занятости и возрастом: ей и мужу Иосифу Пригожину после 50 лет нужно думать о том, чтобы не есть.

«С готовкой у меня все нормально. Я готовлю нечасто, у меня просто на это времени нет. Я считаю более целесообразным заняться чем-то другим, чем просто что-то приготовить и это съесть. Нам уже надо другое — нам надо не есть! Готовлю на отдыхе, в отпуске, в выходные дни. В пандемию готовила замечательно — каждый день», — призналась звезда.

Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» прошел 21 мая в московском парке «Динамо». Во время акции знаменитые артисты и спортсмены, чиновники и активисты посадили 130 черешневых деревьев. Мероприятие проходит каждую весну, начиная с 2001 года.

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