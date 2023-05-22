Лоб в лоб: страшная авария с участием автобуса произошла в Дагестане

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Мужчина погиб в результате ДТП с участием автобуса в Дагестане

Фото, видео: ТАСС / JOEL CARRETT; 5-tv.ru

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К счастью, среди пассажиров никто не пострадал.

Еще одна авария с участием автобуса произошла в Дагестане. На трассе, ведущей в Минеральные Воды, водитель малолитражки не справился с управлением и выехал на «встречку», где лоб в лоб столкнулся с пассажирским транспортом.

От удара мужчина погиб на месте. В автобусе ехали больше 20 человек, в том числе ребенок — никто из них не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовая авария со смертельным исходом произошла под Нижним Новгородом. Погибли четыре человека, еще двое получили тяжелые травмы.

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