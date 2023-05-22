«У вас пять минут на сборы»: зачем ВСУ отбирали детей у жителей Артемовска и куда их увозили

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 135 0

ВСУ отбирали детей у жителей Артемовска в качестве минипуляции

«У вас пять минут на сборы»: зачем ВСУ отбирали детей у жителей Артемовска и куда их увозили

Фото: П/с главы ДНР Пушилина / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Если родители через сутки не приезжали за детьми, то автоматически лишались прав на малышей. Но разве это законно?

Украинские неонацисты и власти отбирали у жителей Артемовска детей под предлогом эвакуации из зоны боевых действий. Об этом РИА Новости рассказала эвакуированная из города беженка.

В дома жителей приезжали ВСУ с постановлением, которое вышло в Украине о том, что они имеют право забрать ребенка без сопровождения родителей и ближайших родственников. Такие действия они объясняли тем, что ребенка нужно эвакуировать из опасной военной зоны. При этом боевики не позволяли горожанам держать постановление в руках, а просто показывали перед глазами.

На сборы давали всего пять минут, а если родители не успевали собраться или отказывались ехать, то им давали всего сутки, чтобы приехать за ребенком вглубь подконтрольных Киеву территорий. Если в течении этого времени за детьми никто не приехал, то их автоматически лишали родительских прав и говорили, что больше они никогда не увидят своих чад.

«Один раз вырывала ребенка из рук и пришлось просто убегать», — рассказывает беженка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский признал переход Артемовска под контроль ВС России.

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
Правильный план экономит много денег: Китайский совет дня на понедельник,...

Последние новости

13:20
ФСБ предотвратила теракт в Оренбургской области
13:18
В освобожденном Артемовске началось предварительное разминирование
13:16
Весь в отца: Леонид Якубович впервые показал не известного публике сына
13:04
Пашинян назвал условие для признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана
12:49
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа
12:38
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая

Сейчас читают

«Я всегда ее боялась»: жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной
Американист Рогулев: республиканцы бьют по слабым местам в политике Байдена
Медленно, но верно: что ждет Зеленского в «проклятую дату Украины» через год
«Симбиоз этно и рока»: SНАМАN об участии в рок-опере «Князь Владимир»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023