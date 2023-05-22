Угроза реальна: что будет с миром в случае дефолта в США

Американский лидер Джо Байден в открытую признает провальность экономической политики. Что будет дальше?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков
Мир сотрясают новые проблемы: президент США Джо Байден открыто заявил о возможности дефолта в США. Но что это значит для других стран?
Пятый канал ведет прямую трансляцию из пресс-центра «Известий», где ведущие эксперты в области политики и экономики обсуждают причины и возможные последствия большого кризиса.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чем закончился саммит G7 Хиросиме и почему произвел неизгладимое впечатление на мировую общественность.
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