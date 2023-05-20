Тянут время: политолог Коновалов о саммите G7 в японской Хиросиме

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 382 0

Политолог Коновалов: «Большая семерка» не может нанести России поражение

Тянут время: политолог Коновалов о саммите G7 в японской Хиросиме

Фото: Reuters / POOL

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На встречу прибыл и Зеленский, который надеется вернуться на Украину с гарантиями поставок военного оружия американского производства.

В Хиросиме подходят к концу мероприятия, которые включены в график встреч лидеров «Большой семерки». Входящие в G7 страны обсуждали сложившуюся в мире ситуацию после активных действий России по освобождению Донбасса. Все они рапортовали о введении очередного пакета санкций против. Военный эксперт, политолог Иван Коновалов рассказал KP.RU, как страны Европы пытаются не допустить кризиса экономики в своих государствах.

Причем тема Украины обсуждалась на еще более истеричной и панической ноте, считает эксперт. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что мирные переговоры между Киевом и Москвой не имеют никакого смысла и «должны быть отвергнуты».

Невзирая на готовящийся в США дефолт, страны-участницы «Большой семерки» намерены продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Киеву «адаптируя поддержку к потребностям Украины», накачивая киевский режим оружием.

Очевидным был и приезд в японскую Хиросиму президента Украины Владимира Зеленского, который последнее время постоянно колесит по миру в поисках поддержки. Из Японии он также надеется вернуться с гарантией получения истребителей американского производства.

По мнению Коновалова, страны Европы стараются тянуть время, чтобы избежать обвального кризиса экономики своих стран и предотвратить окончательное скатывание экономики своих государств на военные рельсы. На счет этого активно настаивают США, поэтому им приходится выкручиваться.

«Заявления о помощи Киеву — это то, на что они готовы пойти. В реальности каждый выкручивается, как может. Особенно это заметно по ситуации с самолетами — боевыми истребителями F-16. Все согласны, что их надо передать Украине, но все говорят: а у нас нет. Что же касается переговорного процесса, то он рано или поздно начнется. Но для этого США проведут небольшую чистку в политической элите Европы», — отмечает военный эксперт.

Коновалов подчеркивает, что задачи у США и их союзников — это нанести России серьезное поражение, удар и пошатнуть ее военное и политическое положение. Однако они понимают, что это невозможно, поскольку у них нет конкретных решений этих задач. Поэтому мы наблюдаем снижение риторики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден потерялся в Хиросиме на саммите G7.

Тема:
Спецоперация
20 мая
Неуловимые мотоциклисты-разведчики: как бойцы РФ освобождают Артемовск
20 мая
Россия полностью освободила Артемовск
20 мая
Российские бойцы уничтожили разведгруппу ВСУ под Новоселовкой
20 мая
Все-таки решились: США и их союзники в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине F-16
20 мая
Под Артемовском ликвидирован командир бригады ВСУ «Эдельвейс»
20 мая
ВСУ выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю
19 мая
Пенсионер из Липецка закатал 400 банок тушенки для бойцов в зоне СВО
19 мая
На окраине Мариуполя раздался взрыв
19 мая
Работают даже ночью: как идет восстановление Мариуполя
19 мая
Бессмысленно и дорого: сколько Украина потратила на залпы Patriot в Киеве
+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:25
«Имитация правосудия» — Захарова о планах США поставить Киеву истребители F-16
18:12
Тянут время: политолог Коновалов о саммите G7 в японской Хиросиме
18:08
Состояние Захара Прилепина позволяет ему приступить к реабилитации
18:00
«Эмоционально сложный процесс»: как остаться в хороших отношениях после развода
17:45
Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики
17:37
Гномам здесь не место: чем украсить дачный участок к лету

Сейчас читают

Петербургский психотерапевт подсадил пациентку на наркотики и довел до безумия
Стилист рассказала о семи популярных трендах на лето 2023 года
«Приводит к неврозу»: диетолог рассказала, нужно ли считать калории
«Завтра может быть стыдно за это»: Алексей Романоф о молодых исполнителях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023