Тянут время: политолог Коновалов о саммите G7 в японской Хиросиме

На встречу прибыл и Зеленский, который надеется вернуться на Украину с гарантиями поставок военного оружия американского производства.

В Хиросиме подходят к концу мероприятия, которые включены в график встреч лидеров «Большой семерки». Входящие в G7 страны обсуждали сложившуюся в мире ситуацию после активных действий России по освобождению Донбасса. Все они рапортовали о введении очередного пакета санкций против. Военный эксперт, политолог Иван Коновалов рассказал KP.RU, как страны Европы пытаются не допустить кризиса экономики в своих государствах.

Причем тема Украины обсуждалась на еще более истеричной и панической ноте, считает эксперт. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что мирные переговоры между Киевом и Москвой не имеют никакого смысла и «должны быть отвергнуты».

Невзирая на готовящийся в США дефолт, страны-участницы «Большой семерки» намерены продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Киеву «адаптируя поддержку к потребностям Украины», накачивая киевский режим оружием.

Очевидным был и приезд в японскую Хиросиму президента Украины Владимира Зеленского, который последнее время постоянно колесит по миру в поисках поддержки. Из Японии он также надеется вернуться с гарантией получения истребителей американского производства.

По мнению Коновалова, страны Европы стараются тянуть время, чтобы избежать обвального кризиса экономики своих стран и предотвратить окончательное скатывание экономики своих государств на военные рельсы. На счет этого активно настаивают США, поэтому им приходится выкручиваться.

«Заявления о помощи Киеву — это то, на что они готовы пойти. В реальности каждый выкручивается, как может. Особенно это заметно по ситуации с самолетами — боевыми истребителями F-16. Все согласны, что их надо передать Украине, но все говорят: а у нас нет. Что же касается переговорного процесса, то он рано или поздно начнется. Но для этого США проведут небольшую чистку в политической элите Европы», — отмечает военный эксперт.

Коновалов подчеркивает, что задачи у США и их союзников — это нанести России серьезное поражение, удар и пошатнуть ее военное и политическое положение. Однако они понимают, что это невозможно, поскольку у них нет конкретных решений этих задач. Поэтому мы наблюдаем снижение риторики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден потерялся в Хиросиме на саммите G7.