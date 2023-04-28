Ухмылялась, потягивалась и подглядывала: поведение Блиновской в суде вызвало вопросы
Блиновская в суде ухмылялась, подглядывала и демонстрировала другие странности
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
Пресненский суд столицы вынес решение в отношении блогера — ее отправили под домашний арест.
Блогер Елена Блиновская демонстрировала странное поведение в ожидании решения Пресненского суда столицы. На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru видно, как знаменитость заметно нервничала, находясь в изоляционном помещении зала заседаний.
Елена полностью закрыла лицо капюшоном, склонила голову и лишь изредка ее приподнимала, чтобы следить за происходящим, и ухмылялась.
При этом обвиняемая с трудом пыталась усидеть на месте, постоянно меняя позы. Блогер то приподнимала ногу и обнимала ее, то снова опускала. Потом переключалась на куртку — шерстила по карманам, теребила замок и застегивала его. Или тянула руки вверх, а следом прятала их в карманы и на некоторое время замирала в таком положении. Но терпения хватало не надолго.
«Королеву марафонов» задержали 27 апреля по подозрению в неуплате налогов. По версии следствия, женщина намеренно «дробила» свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы. Пресненский суд столицы на следующий день вынес решение в отношении блогера — ее отправили под домашний арест.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Блиновская предугадала свое задержание.
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