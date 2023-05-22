Елена Блиновская не явилась в суд по жалобе на домашний арест

Блогер и создатель «Марафона желаний» Елена Блиновская, ранее обвиненная в неуплате 918 миллионов рулей налогов и отмывании денег, не явилась в суд на рассмотрение жалобы ее защиты на домашний арест. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала Мосгорсуда.

Елена Блиновская была отправлена под домашний арест. До 26 июня ей запрещено покидать территорию места проживания, а также общаться со свидетелями по делу, пользоваться средствами связи и выходить в сеть. В том числе ей нельзя прибегать к помощи третьих лиц для реализации съемок и публикаций в ее популярных социальных сетях.

Блогеру разрешено общаться со своим мужем, а также связываться с правоохранительными органами и экстренными службами. Обвиненная инфлюенсер имела все шансы угодить в СИЗО, однако полное раскаянье и наличие четырех детей стали смягчающими обстоятельствами для суда при выборе меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru писал, что обвиненная в неуплате налогов блогер Лерчек погасила долг перед налоговой.