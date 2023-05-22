Елена Блиновская не явилась в суд по жалобе на домашний арест
Почему «королева инфоцыган» проигнорировала заседание?
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Блогер и создатель «Марафона желаний» Елена Блиновская, ранее обвиненная в неуплате 918 миллионов рулей налогов и отмывании денег, не явилась в суд на рассмотрение жалобы ее защиты на домашний арест. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала Мосгорсуда.
Елена Блиновская была отправлена под домашний арест. До 26 июня ей запрещено покидать территорию места проживания, а также общаться со свидетелями по делу, пользоваться средствами связи и выходить в сеть. В том числе ей нельзя прибегать к помощи третьих лиц для реализации съемок и публикаций в ее популярных социальных сетях.
Блогеру разрешено общаться со своим мужем, а также связываться с правоохранительными органами и экстренными службами. Обвиненная инфлюенсер имела все шансы угодить в СИЗО, однако полное раскаянье и наличие четырех детей стали смягчающими обстоятельствами для суда при выборе меры пресечения.
Ранее 5-tv.ru писал, что обвиненная в неуплате налогов блогер Лерчек погасила долг перед налоговой.
- 17 мая
- Десятки участков и целый автопарк: чем владеет Елена Блиновская
- 16 мая
- «Есть, что рассказать»: в блоге Блиновской появились новые сообщения
- 16 мая
- Ощущение внутренней безнаказанности: могла ли Блиновская стать жертвой обмана
- 15 мая
- «Ее деньги испортили»: тетя Блиновской вынесла ей вердикт после ареста
- 15 мая
- Суд избрал меру пресечения мужу Блиновской
- 15 мая
- «Налоговая это видит прозрачно за пять минут работы»: что грозит мужу Блиновской
- 15 мая
- Налоговая vs блогеры: кто из интернет-знаменитостей попал под проверку
- 15 мая
- Мужу Блиновской предъявлено обвинение в пособничестве
- 14 мая
- В СК сообщили, что блогер Елена Блиновская выплатила лишь «мизерную часть» долга
- 14 мая
- Генпрокуратуру призвали заблокировать счета и соцсети Блиновской
Читайте также
94%
-0.13 86.28
-0.22
Нашли ошибку?